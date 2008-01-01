

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Восток страны во власти циклонов



ИА "Метеоновости" / 09:50 Четверг, 29 марта



Сразу два циклонических вихря кружили в прошедшие сутки над восточными районами России. Один из них обосновался на юге Дальневосточного округа. Его центр находился над Хабаровском, а атмосферные фронты протянулись через центральные, южные районы края, Сахалин и Приморье. На Сахалине отмечался сильный снег, выпало до 18 мм осадков, а порывы ветра достигали 26 м/с. В Хабаровском крае осадки шли в виде снега и мокрого снега, местами они были сильными и добавили в мартовскую копилку до 22 мм, порывы ветра достигали 24 м/с.



Другой циклон облюбовал северо-восточные районы Дальнего Востока. Его центр располагался над охотским побережьем Магаданской области. Именно здесь отмечались наиболее интенсивные осадки в виде снега, а усиление ветра до 15-20 м/с стало причиной метелей.



Сегодня произойдет объединение этих циклонов вблизи побережья Магаданской области, а уже в пятницу вихрь переместится с побережья в континентальные районы.



В Хабаровском крае и Приморье осадки прекратятся, и станет еще теплее: в южных районах Хабаровского края температура повысится до 9,14 градусов, в Приморье до 12,17 градусов.



А самой неблагоприятной погода будет в Магаданской области и Чукотском а.о.: снег от небольшого до умеренного, порывистый ветер, метели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



