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В Новороссийске начинается бора



ИА "Метеоновости" / 09:33 Четверг, 29 марта



Новороссийск знаменит своими ветрами, называемыми борой. И бора в городе возникает именно в холодное время года. Северо-восточных ветер порой достигает в порывах ураганной силы, до 60 м/с. Максимальный порыв, 80 м/с, был зафиксирован в 1928 году. При боре наблюдается резкое понижение температуры, нередко зимой до -20 градусов, на море возникает сильное волнение, опасное для кораблей, находящихся в порту.



Бора возникает на холодных фронтах, когда поток холодного воздуха встречает на своем пути препятствие - Маркотхский хребет. Преодолев хребет, бора с силой обрушивается на побережье. И продолжается она от суток до недели. Различают черную и белую бору. Черная бора образуется при прохождении по морю циклона, ветер сопровождается осадками. А белая бора - антициклональная, при ней нет осадков, но и ветер, как правило, сильнее. В предстоящие дни в Новороссийске ожидается циклональная, черная бора, пройдут дожди, прогремят грозы.



29 марта в Краснодарском крае пройдут дожди от небольших до умеренных, местами сильные, прогремят грозы. В районе Новороссийска северо-восточный ветер в порывах будет усиливаться до 24 м/с. Температура воздуха на черноморском побережье понизится: ночью 7..12 градусов, а днем не намного теплее, 8..13.



Дальнейшее понижение температуры произойдет 30 и 31 марта, ночью термометры покажут 3..8 тепла, днем 7..12 градусов, местами пройдут сильные осадки, в отдельных районах с грозой, порывы ветра 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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