

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:06 Четверг, 29 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -2..+3 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. На дорогах сколько, будьте осторожны.



В Москве и области атмосферное давление подрастет, а погода останется холодной. Для метеочувствительных людей такие условия окажутся раздражающими, а особенно для лиц, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивым артериальным давлением. Температура воздуха по-прежнему ниже климатической нормы, из-за чего у людей с заболеваниями суставов и позвоночника могут обостриться хронические недуги. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



