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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:06 Четверг, 29 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -2..+3 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. На дорогах сколько, будьте осторожны.

В Москве и области атмосферное давление подрастет, а погода останется холодной. Для метеочувствительных людей такие условия окажутся раздражающими, а особенно для лиц, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивым артериальным давлением. Температура воздуха по-прежнему ниже климатической нормы, из-за чего у людей с заболеваниями суставов и позвоночника могут обостриться хронические недуги. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
-3
Чт.
29 мар.
-1
Пт.
30 мар.
-1
Сб.
31 мар.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Аурангабад		 -30
Йеллоунайф

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Бахавалнагар

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