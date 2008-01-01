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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:06 Четверг, 29 марта
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -2..+3 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. На дорогах сколько, будьте осторожны.
В Москве и области атмосферное давление подрастет, а погода останется холодной. Для метеочувствительных людей такие условия окажутся раздражающими, а особенно для лиц, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивым артериальным давлением. Температура воздуха по-прежнему ниже климатической нормы, из-за чего у людей с заболеваниями суставов и позвоночника могут обостриться хронические недуги. / meteonovosti.ru /
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