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Новости погоды

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На Сахалине бушуют ветра

ИА "Метеоновости" / 14:06 Среда, 28 марта

  Ненастный циклон пришел с континента на Сахалин. В минувший день, 27 марта, на острове отмечались дожди и резкий порывистый ветер. Отдельные порывы достигали 29 м/с.

29 марта Сахалин окажется в тыловой, холодной части циклона, центр которого за сутки преодолеет расстояние от центральных районов Хабаровского края до севера Охотского моря. В центральных и северных районах Сахалина пройдет снег от небольшого до умеренного, ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, ночью до 20 м/с, температура воздуха в ночные часы -5..-10 градусов, днем 0..-5. На юге острова местами пройдут небольшие осадки, скорость ветра 10-15 м/с, ночью с порывами до 22 м/с, температура воздуха ночью -2..+3 градуса, днем +2..+7. / meteonovosti.ru /
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