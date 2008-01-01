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Новости погоды

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Непогода в Амурской области

ИА "Метеоновости" / 13:49 Среда, 28 марта

  Во власти волнового циклона, пришедшего из Забайкалья, оказалась Амурская область. Циклон, а также его атмосферные фронты, проявили себя осадками и сильным порывистым ветром. До 22 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя выпало на юге области 27 марта. Порывы ветра достигали 22 м/с.

29 марта ненастный циклон переместится в акваторию Охотского моря, уступив место антициклону. В Амурской области при переменной облачности пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Местами порывы ветра будут достигать 10-15 м/с, ночью термометры покажут -4..-9 градусов, местами -14..-19, днем воздух прогреется до +5..+10, местами 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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