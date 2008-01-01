

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода в Амурской области



ИА "Метеоновости" / 13:49 Среда, 28 марта



Во власти волнового циклона, пришедшего из Забайкалья, оказалась Амурская область. Циклон, а также его атмосферные фронты, проявили себя осадками и сильным порывистым ветром. До 22 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя выпало на юге области 27 марта. Порывы ветра достигали 22 м/с.



29 марта ненастный циклон переместится в акваторию Охотского моря, уступив место антициклону. В Амурской области при переменной облачности пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Местами порывы ветра будут достигать 10-15 м/с, ночью термометры покажут -4..-9 градусов, местами -14..-19, днем воздух прогреется до +5..+10, местами 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



