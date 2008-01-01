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В московском регионе ночи морозные



ИА "Метеоновости" / 13:25 Среда, 28 марта



Атмосферное давление в столице и области продолжает расти, а температура воздуха постепенно понижается. Только москвичи обрадовались теплым денькам, как зима решила, что уходить пока рано. В ночь на 28 марта даже в центре Москвы воздух остывал до -6,5 градуса. На главной станции, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -12,4 градуса, а на юге столицы термометры показали -14,6 градуса, такая же температура отмечалась и в Наро-Фоминске - подмосковном "полюсе холода". Еще холоднее, -16,4 градуса, было в Можайске. А самая низкая температура, -18,1 градуса, зафиксирована в Клину.



Предстоящая ночь также ожидается морозной, в Москве термометры покажут -10..-12 градусов, в центре до -7, по области -10..-15, местами до -18. Днем в столице от -1 до +1 градуса, по области -2..+3. / meteonovosti.ru /



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