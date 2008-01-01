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Ухудшение погодных условий в Грузии



ИА "Метеоновости" / 13:11 Среда, 28 марта



Погодные условия в Грузии начнут портиться 29 марта. До этого регион находился в теплом секторе циклона. Существенных осадков здесь не было. А уже в ночные часы 28 марта территорию Грузии будет пересекать холодный атмосферный фронт. Пройдут дожди, прогремят грозы. В Западной Грузии ветер в порывах будет достигать 20-25 м/с, температура воздуха 19..24 градуса, в горах 13..18, местами +5..+10. В Восточной Грузии в горах снег, местами сильный, порывы ветра 10-15 м/с, температура воздуха 8..13 градусов, местами до +22, в высокогорье 0..+5, местами до +11 градусов. / meteonovosti.ru /



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