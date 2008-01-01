Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 28 марта
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -2..-4 градуса, Северо-восточном -1..-3 градуса, Восточном -3 градуса, Юго-восточном -2..-3 градуса, Южном -2..-4 градуса, Юго-западном -2..-3 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /