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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 28 марта

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -2..-4 градуса, Северо-восточном -1..-3 градуса, Восточном -3 градуса, Юго-восточном -2..-3 градуса, Южном -2..-4 градуса, Юго-западном -2..-3 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
-3
Чт.
29 мар.
-1
Пт.
30 мар.
-1
Сб.
31 мар.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Навабшах		 -33
Йеллоунайф

некомфортное место: Ранчи
комфортное место: Наньпин

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