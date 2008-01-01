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Аномальный холод на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:10 Среда, 28 марта



На севере ЕТР, в барическом гребне, сохраняется очень низкая температура. При ясном небе в ночные часы воздух остывает до -30 градусов и ниже. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10-12 градусов. И снова были перекрыты многолетние температурные минимумы. 27 марта в Архангельске воздух под утро остыл до -28,3 градуса, а в Койнасе до -34,6 градуса. Ранее рекордные морозы в Архангельской области были в далеком 1941 году, когда в Архангельске термометры показали -25,5 градуса, а в Койнасе -30,4.



29 марта атмосферное давление в Архангельской области начнет падать, скажется влияние североатлантического циклона. Местами пройдет снег от небольшого до умеренного, порывы ветра достигнут 8-13 м/с, температура воздуха ночью -12..-17, при прояснениях до -25, днем -2..-7. Несмотря на то, что температура воздуха будет повышаться, отрицательная аномалия сохранится. / meteonovosti.ru /



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