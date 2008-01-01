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Европа во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 11:23 Среда, 28 марта



циклон, который прослеживается до больших высот, будет определять погоду в конце марта на большей части Западной Европы.



29 марта центр циклона окажется над Ирландией, а атмосферные фронты этого вихря прольют дожди в Соединенном Королевстве, Португалии, Испании и во Франции.



27 марта циклон находился над Северной Атлантикой, а атмосферные фронты пересекали Великобританию, Францию и Германию. В Соединенном Королевстве порывы ветра достигали 25 м/с, прошли дожди, выпало до 15 мм небесной влаги. Во Франции осадков было меньше, до 4 мм, а ветер в порывах усиливался до 32 м/с. Запад Пиренейского полуострова оказался в теплом секторе циклона, днем воздух прогревался до 20..25 градусов.



29 марта в теплом секторе циклона окажется Франция, здесь возможны кратковременные дожди, днем термометры покажут 11..16 градусов, что немного выше нормы.



В Испании и в Португалии ожидается ухудшение погодных условий: дожди, усиление ветра, и понижение температуры воздуха до 9..14 градусов.



Пока без осадков и довольно тепло на Балканском полуострове, в области повышенного давления. В Греции, даже ночью 9..14 градусов, а днем 17..22. И такое значение температуры превышает норму на 2 градуса. В Болгарии температура в пределах нормы, ночью -1..+4, днем 6..11. В ближайшие 2-3 дня и здесь скажется влияние атлантического циклона, пройдут кратковременные дожди, но будет тепло, днем до 18..23 градусов. Вода в у берегов Греции прогрелась до 18 градусов. / meteonovosti.ru /



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