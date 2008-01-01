|
|
|
Новости погоды
Европа во власти циклона
ИА "Метеоновости" / 11:23 Среда, 28 марта
Обширный североатлантический циклон, который прослеживается до больших высот, будет определять погоду в конце марта на большей части Западной Европы.
29 марта центр циклона окажется над Ирландией, а атмосферные фронты этого вихря прольют дожди в Соединенном Королевстве, Португалии, Испании и во Франции.
27 марта циклон находился над Северной Атлантикой, а атмосферные фронты пересекали Великобританию, Францию и Германию. В Соединенном Королевстве порывы ветра достигали 25 м/с, прошли дожди, выпало до 15 мм небесной влаги. Во Франции осадков было меньше, до 4 мм, а ветер в порывах усиливался до 32 м/с. Запад Пиренейского полуострова оказался в теплом секторе циклона, днем воздух прогревался до 20..25 градусов.
29 марта в теплом секторе циклона окажется Франция, здесь возможны кратковременные дожди, днем термометры покажут 11..16 градусов, что немного выше нормы.
В Испании и в Португалии ожидается ухудшение погодных условий: дожди, усиление ветра, и понижение температуры воздуха до 9..14 градусов.
Пока без осадков и довольно тепло на Балканском полуострове, в области повышенного давления. В Греции, даже ночью 9..14 градусов, а днем 17..22. И такое значение температуры превышает норму на 2 градуса. В Болгарии температура в пределах нормы, ночью -1..+4, днем 6..11. В ближайшие 2-3 дня и здесь скажется влияние атлантического циклона, пройдут кратковременные дожди, но будет тепло, днем до 18..23 градусов. Вода в у берегов Греции прогрелась до 18 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.