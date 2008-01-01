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Рекордное количество осадков выпало в Барнауле



ИА "Метеоновости" / 10:27 Среда, 28 марта



26 марта по югу Западной Сибири разгуливали атмосферные фронты. Почти повсеместно прошли сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, усиливался ветер. Городом-рекордсменом по количеству осадков стал Барнаул. За неполные сутки в городе выпало 28 мм осадков, это при том, что месячная норма составляет 17 мм. Температура воздуха тоже превышала привычные значения, ночью был слабый мороз, -2,7 градуса, а днем воздух прогревался до +0,9 градуса.



29 марта юго-восточные районы Западной Сибири окажутся в теплом секторе циклона. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки, в Алтайском крае осадков не ожидается. Ветер в порывах будет усиливаться до 14 м/с. Ночью -3..-8, днем +3..+8 градусов. / meteonovosti.ru /



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