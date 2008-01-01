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Из летописи московской погоды 28 марта



ИА "Метеоновости" / 09:38 Среда, 28 марта



Весенняя погода нередко удивляет москвичей, а не только метеорологов. Не стал исключением и нынешний год. Взять, к примеру, такой показатель, как высота снега. Согласно климатической норме, 28 марта снег уже заметно проседает и высота его не превышает 23 см. В этом году снега почти в 2 раза больше. На главной станции ВДНХ на вчерашнее утро лежало 41 см снега. А в прошлом, 2017 году, было очень тепло, и к середине марта снег растаял, но 27 марта снова выпал. Правда, высота его к 28 марта была совсем небольшая, 4 см. Преподносит сюрпризы и температура воздуха. Среднесуточная температура по норме составляет +0,2 градусов, но далеко не каждый год она бывает такой. Так, 1918 год был очень холодным, под утро 28 марта воздух выхолаживался до -21,6 градуса. А 2007 год выдался теплым. И подарил четыре температурных максимума в период с 28 по 31 марта. 28 марта было, прямо, майское тепло, +15,3 градуса. Осадки, причем довольно сильные, тоже случаются. Например, сильнейшие осадки обрушились на столицу в 1952 году, выпало около 20 мм небесной влаги - это примерно 60% от месячной нормы. В прошлом, 2017 году, температура лишь немного превысила климатическую норму, днем воздух прогревался лишь до +3 градусов, а ночью температура было +0,1 градуса. И ночью, и днем шли осадки. В месячную копилку добавилось 7 мм. А вообще, в марте прошлого года выпало почти в два раза больше осадков, чем положено по климату. Нынешний месяц, хотя и обгоняет нормальный по высоте сугробов, да и будет, скорее всего, холоднее обычного, еще не добрал до месячной нормы осадков несколько миллиметров. А по области больше нормы осадков выпало только в Коломне и Дмитрове. / meteonovosti.ru /



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