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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:05 Среда, 28 марта

  Предстоящим днем столица и область окажутся на восточной периферии обширного антициклона, центр которого расположился над Скандинавией. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 747 мм рт ст., что еще пока ниже нормального. Ожидается облачная погода с прояснениями. В послеполуденные часы местами может покружить небольшой снег. Максимальная температура в Москве -1..+1, по области -2..+3. Холодный северный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. На дорогах сколько, будьте осторожны.

В Москве и области атмосферное давление подрастет, а температура воздуха понизится. Для метеочувствительных людей такой характер погоды окажется раздражающий, а особенно для лиц, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивым артериальным давлением. Температура воздуха по-прежнему ниже климатической нормы, из-за чего у людей с заболеваниями суставов и позвоночника могут обостриться хронические недуги. / meteonovosti.ru /
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-5
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Ахмадабад		 -28
Тамбей

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