Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 27 марта
В 15 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -2..-3 градуса, Северо-восточном -2..-3 градуса, Восточном -2..-3 градуса, Юго-восточном --3 градуса, Южном -3 градуса, Юго-западном -3 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -2..-3 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха -2 градуса, на территории Новой Москвы небольшой снег, температура воздуха -2..-3 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /