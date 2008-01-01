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Жара в Японии и Китае



ИА "Метеоновости" / 14:00 Вторник, 27 марта



Тропический воздух господствует в эти мартовские дни на Японских островах и в различных провинциях Китая. Жарко становится и в степях Монголии. Мартовское солнце уже припекает довольно сильно. Рекордное тепло отмечено 26 марта в Улан-Баторе, +16,7 градуса, предыдущее значение +15,1 было зафиксировано в 2015 году. Самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений наблюдалась и в нескольких японских городах. В Сендае термометр показал 22,2 градуса, до этого рекордом считалась температура 19 градусов за 1958 год. В Токио предыдущий максимум 1969 года превышен на 0,7 градуса и составил 21,8 градуса. В Нагоя было 22,9 градуса, в 1991 году 22,8 градуса. 20 градусное тепло захватило и ряд китайских городов. В Харбине максимум дня 22,6 градуса, в Урумчи 25,6 градуса, в Пекине 24,8 градуса, в Чжэнчжоу 27 градуса.



Нет причин для серьезного похолодания в этой части мира. Циклоны, которые проходят по границе Китая с Россией перекрывают поток холодного воздуха, который может обрушиться с севера. Да и этот холод до южных территорий вряд ли дойдет, ограничиваясь лишь Монголией и северными провинциями Китая. / meteonovosti.ru /



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