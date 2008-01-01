Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
27 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара в Японии и Китае

ИА "Метеоновости" / 14:00 Вторник, 27 марта

  Тропический воздух господствует в эти мартовские дни на Японских островах и в различных провинциях Китая. Жарко становится и в степях Монголии. Мартовское солнце уже припекает довольно сильно. Рекордное тепло отмечено 26 марта в Улан-Баторе, +16,7 градуса, предыдущее значение +15,1 было зафиксировано в 2015 году. Самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений наблюдалась и в нескольких японских городах. В Сендае термометр показал 22,2 градуса, до этого рекордом считалась температура 19 градусов за 1958 год. В Токио предыдущий максимум 1969 года превышен на 0,7 градуса и составил 21,8 градуса. В Нагоя было 22,9 градуса, в 1991 году 22,8 градуса. 20 градусное тепло захватило и ряд китайских городов. В Харбине максимум дня 22,6 градуса, в Урумчи 25,6 градуса, в Пекине 24,8 градуса, в Чжэнчжоу 27 градуса.

Нет причин для серьезного похолодания в этой части мира. Циклоны, которые проходят по границе Китая с Россией перекрывают поток холодного воздуха, который может обрушиться с севера. Да и этот холод до южных территорий вряд ли дойдет, ограничиваясь лишь Монголией и северными провинциями Китая. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-3
Ср.
28 мар.
0
Чт.
29 мар.
+1
Пт.
30 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Навабшах		 -34
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Нарын
комфортное место: Аньцин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100