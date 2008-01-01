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В Северном полушарии возник тропический циклон "Джелават"



ИА "Метеоновости" / 13:27 Вторник, 27 марта



На северо-западе Тихого океана возник тропический циклон "Джелават".



Возник циклон 25 марта на большом удалении от Филиппинских островов в 17 часов по Гон-Конгскому времени, или UTC+8 Максимальный ветер в момент образования циклона вблизи центра был примерно 15 м/с. Утром 26 марта циклон стал тропическим штормом, а скорость ветра стала 16-17 м/с. По прогнозу Гонконгской метеорологической обсерватории (Hong Kong Observatory), 28 марта шторм, двигаясь в северном направлении, усилится, скорость ветра до 22 м/с. 29 марта порывы ветра будут достигать 25-27 м/с. Такой силы циклон просуществует до 30 марта. 31 марта - 1 апреля ожидается ослабление ветра до 20-22 м/с. Циклон отвернет на восток в открытую часть Тихого океана. Максимальное приближение к Филиппинам ожидается 28 марта.



В 2006 году в июне месяце, когда на северо-западе Тихого океана возникал очередной тропический циклон, ему было дано такое же имя. Название "Джелават" числится в списке десяти имен, предложенных Малайзией для тропических циклонов и тайфунов. По установленным правилам, каждая страна в Азиатско-Тихоокеанском регионе раз в несколько лет предлагает десять имен, которые присваиваются новым тайфунам, зарождающимся в Тихом океане. В переводе с малайского, "джелават" - вид рыбы семейства карповых, который встречается в крупных реках Малайзии. Эта рыба, которую также часто называют "рыбой султана", считается одной из самых вкусных.



Летом 2006 года тропический циклон образовался над Филиппинами и вышел на юго-восток Китая. / meteonovosti.ru /



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