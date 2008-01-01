Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
27 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 27 марта

  В 12 часов в Москве облачно, снег от слабого до умеренного. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3 градуса, Северном -3..-4 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -2..-3 градуса, Южном -2..-4 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -4..-5 градусов, на территории Новой Москвы снег от небольшого до умеренного, температура воздуха -1..-4 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-3
Ср.
28 мар.
0
Чт.
29 мар.
+1
Пт.
30 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Навабшах		 -34
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Нарын
комфортное место: Аньцин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100