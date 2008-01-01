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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 27 марта



В 12 часов в Москве облачно, снег от слабого до умеренного. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3 градуса, Северном -3..-4 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -2..-3 градуса, Южном -2..-4 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -4..-5 градусов, на территории Новой Москвы снег от небольшого до умеренного, температура воздуха -1..-4 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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