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Новости погоды

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Нестабильная паводковая ситуация на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 27 марта

  По информации Сибирского регионального центра МЧС, из зоны подтоплений, вызванных таянием снега и склоновыми стоками, уже были эвакуированы 468 человек. В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе продолжительные ливни, из-за которых зона подтопления будет расти.

В настоящее время талые воды зашли на территории семи населенных пунктов, расположенных в трех районах Алтайского края. Подтоплены дворы, подвалы и приусадебные участки. Откачкой воды и возведением защитных сооружений занимаются более 450 человек, в работе задействовано около 140 единиц техники. Дополнительные силы прибудут из Новосибирской области, Республики Алтай и Красноярска.

Нестабильная паводковая ситуация наблюдается также в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

В результате паводка подтоплено в Туве, Хакасии и Алтайском крае 83 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС РФ. Здесь проводятся работы по ликвидации последствий обильного таяния снега.

с 27 по 30 марта на территории Республики Тыва ожидается аномальная теплая погода, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Продолжится снеготаяние, возможно подтопление пониженных участков местности склоновыми стоками и водой, текущей поверх льда", - сообщили спасатели. / meteonovosti.ru /
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