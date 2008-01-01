

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Нестабильная паводковая ситуация на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 27 марта



По информации Сибирского регионального центра МЧС, из зоны подтоплений, вызванных таянием снега и склоновыми стоками, уже были эвакуированы 468 человек. В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе продолжительные ливни, из-за которых зона подтопления будет расти.



В настоящее время талые воды зашли на территории семи населенных пунктов, расположенных в трех районах Алтайского края. Подтоплены дворы, подвалы и приусадебные участки. Откачкой воды и возведением защитных сооружений занимаются более 450 человек, в работе задействовано около 140 единиц техники. Дополнительные силы прибудут из Новосибирской области, Республики Алтай и Красноярска.



Нестабильная паводковая ситуация наблюдается также в Красноярском крае, Хакасии и Туве.



В результате паводка подтоплено в Туве, Хакасии и Алтайском крае 83 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС РФ. Здесь проводятся работы по ликвидации последствий обильного таяния снега.



с 27 по 30 марта на территории Республики Тыва ожидается аномальная теплая погода, сообщили в региональном ГУ МЧС.



"Продолжится снеготаяние, возможно подтопление пониженных участков местности склоновыми стоками и водой, текущей поверх льда", - сообщили спасатели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



