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Зимнее ненастье на Волге



ИА "Метеоновости" / 12:13 Вторник, 27 марта



Циклон с Балкан, набирая силу, в среду предпримет "бросок" к берегам Средней Волги. Циклон несет с собой большие запасы тепла и влаги из южных широт, которые "столкнутся" с холодным воздухом со Скандинавии.



И это станет причиной по-настоящему зимнего ненастья, которое обрушится на Волжские берега, от Казани до Саратова.



Ненастье будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать в Среднем Поволжье 15-20 м/сек. 28 марта здесь пройдут сильные осадки в виде снега и дождя, во влажном воздухе местами туман и гололед.



На Волго-Вятке совсем зимний сценарий погоды. Осадки ожидаются преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами разыграется метель, возможен гололед, на дорогах снежный накат и гололедица.



В последних числах марта, после прохождения циклона далеко на восток, в Поволжье значительно похолодает. Сначала на севере Поволжья, а затем и в Среднем Поволжье установится аномально холодная погода со средней суточной температурой на 8 градусов ниже климатической нормы. Ночью морозы до -6..-11, местами до -18, днем около 0, местами до -7. И здесь весна в этом году запаздывает! / meteonovosti.ru /



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