Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
27 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зимнее ненастье на Волге

ИА "Метеоновости" / 12:13 Вторник, 27 марта

  Циклон с Балкан, набирая силу, в среду предпримет "бросок" к берегам Средней Волги. Циклон несет с собой большие запасы тепла и влаги из южных широт, которые "столкнутся" с холодным воздухом со Скандинавии.

И это станет причиной по-настоящему зимнего ненастья, которое обрушится на Волжские берега, от Казани до Саратова.

Ненастье будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать в Среднем Поволжье 15-20 м/сек. 28 марта здесь пройдут сильные осадки в виде снега и дождя, во влажном воздухе местами туман и гололед.

На Волго-Вятке совсем зимний сценарий погоды. Осадки ожидаются преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами разыграется метель, возможен гололед, на дорогах снежный накат и гололедица.

В последних числах марта, после прохождения циклона далеко на восток, в Поволжье значительно похолодает. Сначала на севере Поволжья, а затем и в Среднем Поволжье установится аномально холодная погода со средней суточной температурой на 8 градусов ниже климатической нормы. Ночью морозы до -6..-11, местами до -18, днем около 0, местами до -7. И здесь весна в этом году запаздывает! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-3
Ср.
28 мар.
0
Чт.
29 мар.
+1
Пт.
30 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Навабшах		 -34
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Нарын
комфортное место: Аньцин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100