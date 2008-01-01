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В Приамурье весна отступает под натиском циклонов



ИА "Метеоновости" / 11:36 Вторник, 27 марта



Бурное потепление наблюдается в эти весенние дни в Приамурье. 26 марта там уже несколько температурных рекордов. В Чите температура повысилась до +14,0, тогда как предыдущее значение абсолютного максимума, +13,4 градусов отмечалось в 1990 году. В Благовещенске второй день подряд рекордно высокая температура воздуха. 26 марта стало еще теплее, чем накануне, +17,7, предыдущий максимум +16 градусов наблюдался в 2015 году. Повысилась температура и в других районах области. В Экимчане термометр показал +8,4 градуса, прежний максимум +7,4 отмечался в 1952 году.



Средняя суточная температура в Забайкалье и Амурской области оказалась 26 марта примерно на 12 градусов выше нормы и соответствовала майским значениям. Но весна отступает из южных регионов Дальнего Востока под натиском циклонов. При прохождении холодного атмосферного фронта 28 марта в Амурской области местами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, на юге дождь, мокрый снег), порывы ветра до 17-22 м/с, днем не выше +4,+9, местами до -3. И в Забайкальском крае будет не так тепло. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем всего +5..+10, местами до слабых заморозков. / meteonovosti.ru /



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