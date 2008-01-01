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Новости погоды
Вновь Москва оказалась под снегом
ИА "Метеоновости" / 11:01 Вторник, 27 марта
В начале недели высота снежного покрова в Москве была еще значительной, более 40 см. Но дороги, тротуары, а местами и газоны были без снега. Казалось, что вот она весна!
И только синоптики знали, что в марте снега в столице еще нападает.
В ночь на вторник столичная область оказалась в зоне атмосферного фронта, опускающегося с севера. После 5 утра в Москве начался снег, до 9 утра в городе выпало от 1 до 3 см. Больше всего зима потрудилась на юге столицы. Снег продолжится и днем 27 марта. И на таяние его рассчитывать не приходится. Температура воздуха в течение дня останется в основном отрицательной.
В середине недели существенных осадков не ожидается, и весеннего тепла тоже. И столичный пейзаж останется в оттенках белого. / meteonovosti.ru /
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