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Новости погоды

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Самые теплые сутки весны в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:45 Вторник, 27 марта

  Недавно сообщалось о том, что 25 марта в Москве был самый теплый день за нынешнюю весну. А 26 марта стали самыми теплыми сутками Средняя суточная температура на главной метеостанции столицы, ВДНХ составила +3,8 градуса, что соответствует 10 апреля. В ночь на 26 марта минимальная температура была не ниже +1,6 градуса, а днем было еще теплее, чем 25 марта, +6,5 градуса. Виной такого весеннего всплеска тепла стал североатлантический циклон, который проходил по северу Европейской территории. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что до конца первого весеннего месяца теплее не будет. Циклон отходит к Уралу и освобождает в Центр Европейской территории дорогу для арктического холода. Поэтому погода опять будет испытывать москвичей морозными утренниками. В ближайшие два дня марта по ночам ожидается около -10 градусов, днем будет не выше +3 градусов. На 1-3 градуса ослабеет мороз 31 марта, ночью -5,-10 градусов, днем 0,+5 градусов. И еще градусов на 5 должно потеплеть 1 апреля, ночью 0,-5, днем +2,+7 градусов. Средняя суточная температура сравняется с климатической нормой первого апрельского дня. / meteonovosti.ru /
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