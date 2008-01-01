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27 марта в Москве - начало климатической весны



ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 27 марта



Очередной североатлантический циклон, который, как и предыдущий, перемещается по северу Европейской территории в направление к Уралу, принесет сегодня небольшие осадки. Температура воздуха сравняется с климатической нормой, днем -1,+1 градус в Москве и -2,+3 градуса по области. Именно 27 марта средняя суточная температура по многолетним метеонаблюдениям оказывается чаще около 0 градусов, то есть наступает климатическая весна. И в этом году она придет в положенный срок. Казалось бы, дальше погода должна развиваться уже по весеннему сценарию, то есть день ото дня будет становиться все теплее. Ну, не тут-то было: Арктический воздух опять распространится на Русскую равнину, и снова похолодание до значений температуры, больше свойственных началу марта. Да и в день, когда наступает климатическая весна, погода бывает разной. Так, самая высокая температура в этот день, 15,9 градуса была в 1983 году. А самый сильный мороз пришелся на утро 1908 года, -19,4 градуса. В 1937 году выпало много осадков, половина от месячной нормы, 17,7 мм. Высота снега на день климатической весны в среднем составляет 19 см. Вот такие у нас погодные особенности ранней весны. Март, как и в этот раз, доказывает, что он полностью еще зимний месяц по московскому климату. / meteonovosti.ru /



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