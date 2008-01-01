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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:53 Вторник, 27 марта

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться в тыловой части циклона.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 27 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки пройдут уже местами. А вот из-за продолжающегося вторжения в наши широты ещё более прохладного воздуха дневная температура будет не очень отличаться от ночных показателей: в Москве -1..+1, по области -2..+3. Среднесуточное значение температуры будет равно климатическим показателям. Ветер будет дуть холодного северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление подрастёт до отметки 744 мм рт ст, но всё ещё останется пониженным на 6 единиц.

На пониженный фон давления ухудшением самочувствия отреагируют большинство метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно гипотоники и те, кто страдает вегето-сосудистой дистонией. Повышенная влажность воздуха, ожидаемая в этот день, может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с больными суставами и позвоночником, а также бронхо-легочными патологиями. Дополнительную нагрузку на здоровье людей будет нести неустойчивый геомагнитный фон, который может стать причиной головных болей, мигреней, снижения работоспособности.

Геомагнитный фон 27 марта прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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