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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 26 марта

  Погоду в Москве и области будет определять приближение атмосферного фронта с севера. При облачности с прояснениями местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +2..+4 градуса, по области +1..+4. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
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Ср.
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-2
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-2
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+42
Ахмадабад		 -32
Хатанга

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комфортное место: Куэрнавака

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