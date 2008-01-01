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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 26 марта
Погоду в Москве и области будет определять приближение атмосферного фронта с севера. При облачности с прояснениями местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +2..+4 градуса, по области +1..+4. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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