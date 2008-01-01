

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 26 марта



Погоду в Москве и области будет определять приближение атмосферного фронта с севера. При облачности с прояснениями местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +2..+4 градуса, по области +1..+4. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



