Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 26 марта
В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5..+6 градусов, Северном +5..+6 градусов, Северо-восточном +5..+7 градусов, Восточном +5..+6 градусов, Юго-восточном +4..+5 градусов, Южном +4..+6 градусов, Юго-западном +5..+6 градусов, Западном +5..+6 градусов, Северо-западном +5..+6 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +4..+5 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /