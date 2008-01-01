Новости погоды
В Центральном Черноземье погода далека от весенней
ИА "Метеоновости" / 14:15 Понедельник, 26 марта
На юге Центрального региона в ближайшие дни погода будет далека от весенней, то есть совсем не солнечная и особенно теплая. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В ночь на 27 марта, пока не подошел циклон, морозно, температура от -1 до -8 градусов. Днем в теплом секторе циклона температура повысится до -1, +5 градусов. По мере перемещения циклона в середине недели в Черноземье местами будут продолжаться осадки. В основном это будет небольшой снег, в Воронежской, Белгородской областях мокрый снег и дождь, днем -3,+3, в Воронежской и Белгородской областях до +5. / meteonovosti.ru /
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