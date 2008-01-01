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Новости погоды

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Жаркая погода в Средней Азии

ИА "Метеоновости" / 13:24 Понедельник, 26 марта

  Субтропический воздух завоевал в эти дни Туркмению и частично территорию Узбекистана. Там настоящая жара. 25 марта в Ашхабаде температурный рекорд, который держался с 1963 года, было +34,2 градуса, а в 1963 году только +31,8 градуса. В Тамдыбулаке температура повысилась до +32 градусов, в 2000 году жара была на градус меньше.

Климат в этой части Азиатского континента, по крайней мере, в Ашхабаде субтропический континентальный. Ему свойственны в марте повышения температуры до 30 градусной отметки. Самая высокая температура в Ашхабаде за многолетнюю историю зафиксирована 16 марта 2010 года, +38,6 градуса. А в Тамдыбулак в этот же день +33,3 градуса. В ближайшие сутки, 27 марта в Туркмении пройдут небольшие дожди, которые немного освежат воздух, днем +23,+28 градусов, местами 13-18 тепла. А затем, 28 и 29 марта опять жарко, днем до +33 градусов, дожди пройдет лишь по северу. / meteonovosti.ru /
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