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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 26 марта



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5 градусов, Северном +4..+5 градусов, Северо-восточном +4..+6 градусов, Восточном +4..+5 градусов, Юго-восточном +4..+5 градусов, Южном +3..5 градусов, Юго-западном +4..+5 градусов, Западном +4..+5 градусов, Северо-западном +5 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +3..+4 градуса. / meteonovosti.ru /



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