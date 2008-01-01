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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 26 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5 градусов, Северном +4..+5 градусов, Северо-восточном +4..+6 градусов, Восточном +4..+5 градусов, Юго-восточном +4..+5 градусов, Южном +3..5 градусов, Юго-западном +4..+5 градусов, Западном +4..+5 градусов, Северо-западном +5 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +3..+4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+6
Пн.
26 мар.
+2
Вт.
27 мар.
-2
Ср.
28 мар.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Веравал		 -34
Хатанга

некомфортное место: Саскылах
комфортное место: Иринга

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