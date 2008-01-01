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Весна на Дальнем Востоке с температурными рекордами



ИА "Метеоновости" / 12:17 Понедельник, 26 марта



Теплый воздух из прогретых континентальных районов Азии завоевал в прошедшее воскресенье южные районы Дальнего Востока. На западе и юге Амурской области температура в среднем за сутки, 25 марта оказалась на 8-12 градусов выше климатической нормы. Дневная температура в этих местах повышалась до +5,+12 градусов. В Благовещенске отмечен температурный рекорд для этого мартовского дня. Было +11,7 градусов, предыдущий абсолютный максимум дня +11,6 градуса был 2016 году. На крайний север Дальнего Востока весна тоже поторопилась. На острове Врангеля тоже температурный максимум, -3,7 градуса, тогда как предыдущий абсолютный рекорд дня -4,5 градуса за 1996 год. Март на крайнем юге и северо-востоке Дальнего Востока завершится аномально теплой погодой. На юг циклоны по-прежнему будут распространять прогревающийся воздух из азиатских степей. На крайнем северо-востоке России циклоны будут защищать от арктического вторжения. Хотя погода, особенно на северо-востоке будет переменчивой из-за циклонов. В ближайшие сутки, 27 марта



на Чукотке местами пройдет небольшой снег, на востоке порывы ветра 15-20 м/с с метелью, морозно, в течение суток -21,-26, местами -13,-18. В Амурской области с приближением циклона ожидаются слабые и умеренные осадки (дождь, по северу местами с мокрым снегом), местами порывы ветра 13-18 м/с, днем на севере +5,+10, местами в осадках 0,-5, на юге тепло, +7,+12 градусов. / meteonovosti.ru /



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