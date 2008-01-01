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Новости погоды

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Весна в Москву не торопится

ИА "Метеоновости" / 12:00 Понедельник, 26 марта

  Марта в Москве закончится холодной погодой, в отдельные дни небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

Во вторник, 27 марта, при прохождении холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, ожидаются осадки, ночью преимущественно в виде снега. Температура воздуха будет колебаться у нулевой отметки: ночью в Москве 0..-2 градуса, по области и 0..-5 градусов. Днем максимальная температура в Москве -1..+1 градус и -2,+3 градуса по области. По климату, именно с этого дня средняя суточная температура воздуха становится положительной. Но только не в этом году!

С 28 по 30 марта очередной антициклон со Скандинавского полуострова установит холодную погоду, более подходящую началу месяца. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночная температура около -10 градусов, днем от -2 до +3 градусов.

31 марта влияние антициклона сохранится. Но это уже будет западная периферия, по которой к нам начнет поступать более теплый воздух. Атмосферный фронт, приблизившись к антициклону, принесет ночью небольшой снег и повышение температурного фона. Ночные морозы ослабеют до -5..-10 градусов, днем температура 0.. +5. Но даже и при этом погода будет на 2-3 градуса холоднее нормы.

Рассчитывать на быстрое таяние столичных сугробов не приходится, до конца марта сохранятся условия для гололедицы. / meteonovosti.ru /
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