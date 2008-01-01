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Ненастная погода на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:29 Понедельник, 26 марта



Погоду на юге Западной Сибири испортил холодный атмосферный фронт. Его стараниями в южных районах Красноярского края и в Хакасии, на Алтае, а затем и в Тыве, облачно, прошли осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и в снег, в горных районах осадки были сильные, местами отмечались гололедные явления, метель, на дорогах сильная гололедица. В Алтайском крае прошел сильный снег и мокрый снег, на мс Алейская выпало до 33 мм осадков, в районе мс Усть-Кабырза до 22 мм. В регионе отмечалось усиление западного ветра в порывах до 20-25 м/с. А очень теплая погода с рекордными температурными показателями сменилась более прохладной. Температура понизилась на 4-6o.



Сегодня, 26 марта в этой части Сибири будут продолжаться небольшие и умеренные осадки, на Алтае возможно сильные, сильные, метель, гололедные явления, сильная гололедица, ветер 22-24 м/с, в предгорных и горных районах порывы до 25-30 м/с, днем -4,+2, в предгорьях Алтая и в республике Алтай до +10,+14 градусов.



А уже во вторник влияние атмосферных фронтов прекратится



27 марта лишь местами пройдет снег и мокрый снег, ожидаются слабые метели, на дорогах сильная гололедица, днем 0,-7, местами до +7, в отдельных районах порывы ветра до 18 м/с. В республике Алтай в отдельных районах небольшой дождь, ветер стихнет до 13 м/с, днем +2,+7, местами до +12. / meteonovosti.ru /



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