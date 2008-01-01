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Самый теплый день марта в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:45 Понедельник, 26 марта



25 марта был самый теплый день за текущий март, который отличился преобладанием холодной погодой. Температура на главной метеостанции столицы, ВДНХ повысилась до 6,3 градуса. В центре города было еще теплее, +6,6 градуса. И все же с учетом ночной температура она в среднем за сутки 25 марта оказалась лишь в пределах нормы, то есть -0,3 градуса. Что весна на пороге, говорит тот факт, что в последние несколько дней, с 19 марта, максимальная температура стала устойчиво превышать нулевую отметку. А самая высокая температура до вчерашнего дня, +5,4 градуса отмечалась в нынешнем марте 20 числа. / meteonovosti.ru /



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