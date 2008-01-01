Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
26 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самый теплый день марта в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:45 Понедельник, 26 марта

  25 марта был самый теплый день за текущий март, который отличился преобладанием холодной погодой. Температура на главной метеостанции столицы, ВДНХ повысилась до 6,3 градуса. В центре города было еще теплее, +6,6 градуса. И все же с учетом ночной температура она в среднем за сутки 25 марта оказалась лишь в пределах нормы, то есть -0,3 градуса. Что весна на пороге, говорит тот факт, что в последние несколько дней, с 19 марта, максимальная температура стала устойчиво превышать нулевую отметку. А самая высокая температура до вчерашнего дня, +5,4 градуса отмечалась в нынешнем марте 20 числа. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Пн.
26 мар.
+2
Вт.
27 мар.
-2
Ср.
28 мар.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Веравал		 -34
Хатанга

некомфортное место: Саскылах
комфортное место: Иринга

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100