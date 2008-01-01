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О высоте снега на территории России



ИА "Метеоновости" / 09:14 Понедельник, 26 марта



Март в большинстве районов России, за исключением юга Европейской территории и Сибири, сохраняет зимние черты. О весне напоминает лишь календарь, а погода существенно от него отстает. Снег лежит даже в Волгоградской области, хотя высота его невелика, до 1 см. Чем дальше на север, тем выше и сугробы. В центральных областях интенсивного снеготаяния пока не наблюдается, высота снега составляет от 27 см в Брянской области до 87 в Костромской области. В Москве и Подмосковье она пока выше 40 см. А самые высокие сугробы на Европейской территории на юге Республики Коми - 101 см.



На азиатской части России снега нет на крайнем юге Алтая, Иркутской области и Бурятии, а также Приморского края. На остальной территории снег лежит, и наибольшая его высота отмечается в континентальных районах Магаданской области, 121 см. Более 1 метра достигают сугробы в Камчатском крае и в Туруханском районе Красноярского края. / meteonovosti.ru /



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