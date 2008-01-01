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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:28 Понедельник, 26 марта

  На столичный регион с севера надвигается холодный атмосферный фронт. Но его прохождение будет лишь следующей ночью. А сегодня днем, Москва и область еще будет находиться в теплом секторе циклона, где при облачной с небольшими прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 3..5 градусов тепла, по области от 0..+2 градусов на крайнем севере до +5 градусов на юге Подмосковья. Ветер юго-западный 6-11 м/c. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

"В Москве намечаются изменения в погоде", говорим мы, почувствовав недомогание, скованность или боль в суставах, головную боль или головокружение. И удивляемся, почему? Дома, на работе мы находимся в комфортном микроклимате, спортом, физическими упражнениями и закаливающими процедурами себя не обременяем. В связи с чем защита организма и его способность приспосабливаться к изменениям погоды ослаблены. Поэтому перестройка в погоде иногда больно "бьет" по наиболее уязвимым точкам.

В целом в столичном регионе неустойчивая, влажно-прохладная и дискомфортная, с пониженным содержанием кислорода в воздухе. Наиболее остро на такую погоду реагируют люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это сезонные обострения, требующие сезонной профилактики хронических заболеваний. Кроме того, пониженное содержание кислорода в воздухе ухудшают общее самочувствие и могут спровоцировать приступы бронхоспазма у лиц с хронической кислородной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Из-за пониженного атмосферного давления в группе риска и люди с сосудистыми патологиями.

При необходимости воспользуйтесь медикаментозной поддержкой, рекомендованной лечащим врачом, больше бывайте на свежем воздухе, принимайте витамины. / meteonovosti.ru /
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