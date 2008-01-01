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Новости погоды

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Температурные контрасты Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:50 Воскресенье, 25 марта

  В минувшие сутки распределение температуры на территории Сибири отличалось значительными контрастами. Так, на северо-западе Сибири, в Ямало-Ненецком а.о. среднесуточная температура на 8-12 градусов оказалась ниже средних многолетних значений. В то же время в Новосибирской, Иркутской областях, на Алтае и в южных районах Красноярского края весна забежала далеко вперед, среднесуточная температура на столько же опередила свои привычные значения.

Под утро в Ямало-Ненецком а.о. морозы усиливались до -37 градусов, а в Иркутске было всего -1 градус.

На юго-востоке Сибири максимальная температура даже установила новый суточный рекорд. Городом-рекордсменом стала Чита. В дневные часы воздух здесь прогрелся до температуры +16.7 градусов, оставив позади рекорд 2015 года (+14.8 градусов). / meteonovosti.ru /
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