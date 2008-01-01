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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 25 марта

  К полудню температура воздуха в Москве перешагнула через нулевую отметку и уже везде была положительная. Она колебалась от +1.2o в Шереметьево до +3.5 градусов в центре города, в районе Балчуга. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 12 часов температура составила +3.4o. Осадков по-прежнему нигде не отмечалось. Ветер западного и юго-западного направлений дул со средней скоростью 2-5 м/с, в районе МГУ порывы достигали 8 м/с, в районе ТСХА - 9 м/с, в Домодедово 10 м/с, в Шереметьево ветер усиливался до 13 м/с. Атмосферное давление понизилось до 741 мм рт.ст, что ниже нормального. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 44%. / meteonovosti.ru /
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+6
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+2
Вт.
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Билибино

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Сан-Луис-Потоси

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