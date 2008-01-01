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Сильные осадки на юге России



ИА "Метеоновости" / 11:38 Воскресенье, 25 марта



Южный циклон в субботу стал виновником неблагоприятной погоды в южных районах Европейской России. Он проявил себя и снегопадами и проливными дождями. Сильный снег отмечался в Саратовской области, выпало до 7 мм осадков. В Волгоградской области осадки также шли в виде снега и здесь набралось до 10 мм. Южнее снег переходил в мокрый снег и в дождь. В Краснодарском крае осадки отмечались во всех трех фазах. В предгорных и горных районах преимущественно в виде снега и мокрого снега, на равнинах уже лил дождь.



На черноморском побережье сильные дожди прошли в Туапсе (до 23 мм) и Сочи (до 15 мм). В Красной Поляне выпало до 32 мм осадков. Но наибольшее их количество отмечено в городе Лабинск (до 38 мм), расположенном в предгорье Главного Кавказского хребта.



Сегодня в Краснодарском крае сохранятся сильные осадки, гололедно-изморозевые явления, в предгорных и горных районах - налипание мокрого снега, в Сочи - гроза. В большинстве районов ветер усилится до 20 м/с. При таком ветре в Волгоградской области поднимется метель. / meteonovosti.ru /



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