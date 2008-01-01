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Новости погоды

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На юге Сибири задувают сильные ветра

ИА "Метеоновости" / 11:09 Воскресенье, 25 марта

  Вся территория Сибири в прошедшие сутки оказалась под влиянием циклонов. Один из них из центральных районов Красноярского края двигался на восток и сильных осадков не вызвал. Второй, более активный, кружил над южными районами. В субботу его центр располагался над Омской областью, а атмосферные фронты, с ним связанные, протянулись через большинство южных районов. Томскую область пересекал теплый атмосферный фронт. Он стал причиной сильных осадков и порывистого ветра. В области выпало до 15 мм, а ветер усиливался до 21 м/с.

На остальной территории осадки были менее интенсивными, но везде отмечалась ветреная погода. В Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, на Алтае, в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии ветер достигал 21-26 м/с.

Сегодня и в понедельник в южной половине Сибири сохранится неблагоприятная погода с осадками, метелями, усилением ветра до 20-25 м/с, на Алтае осадки могут быть сильными, а порывы ветра достигать 30 м/с, по высокогорью до 32 м/с.

При этом на дорогах образуется сильная гололедица. / meteonovosti.ru /
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