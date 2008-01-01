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Новости погоды

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Аномальное тепло на северо-востоке России

ИА "Метеоновости" / 10:49 Воскресенье, 25 марта

  Весь зимний сезон температура воздуха в Чукотском а.о. существенно превышала норму. Причем, тепло шло по нарастающей: в декабре средняя за месяц температура воздуха превысила норму почти на 3 градуса, в январе уже на 5 градусов, а в феврале превышение составило 10.9 градусов.

С аномального тепла начался и март. В отдельные дни первой декады первенца весны положительная аномалия температуры достигала 18.5 градусов. В середине месяца на северо-восток заглянула зима, но ненадолго. В текущие дни здесь вновь отмечается не по сезону теплая погода. В минувшие сутки среднесуточная температура превысила норму на 10-12 градусов. При этом не обошлось без рекордов.

В Анадыре, что на побережье Берингова моря, максимальная температура составила -0.7 градусов, что на 0.1 выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1919 года.

В континентальной части округа температура, конечно, значительно ниже. В субботний день она составила -20,-22 градуса. / meteonovosti.ru /
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