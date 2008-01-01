Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
25 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Высоки московские сугробы

ИА "Метеоновости" / 09:52 Воскресенье, 25 марта

  Из-за холодной погоды, установившейся в марте с первых дней месяца и по текущие дни, снег почти не тает. За последнюю неделю в районе ВДНХ он уменьшился всего на 2 см (с 47 до 45 см).

По состоянию на сегодняшний день самые высокие сугробы в Москве отмечаются на юге, в районе МГУ до 51 см, а меньше всего снега - на северо-западе, метеостанция Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии зарегистрировала 40 см.

В Подмосковье больше всего снега на западе: в Можайске 45 см, а меньше всего на севере и юге: в Дмитрове и Серпухове по 37 см.

Такая высота снежного покрова почти в два раза превышает норму. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-1
Вс.
25 мар.
+4
Пн.
26 мар.
+2
Вт.
27 мар.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Ахмадабад		 -35
Хатанга

некомфортное место: Сент-Джонс
комфортное место: Гранд-Прейри

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100