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Новости погоды
Высоки московские сугробы
ИА "Метеоновости" / 09:52 Воскресенье, 25 марта
Из-за холодной погоды, установившейся в марте с первых дней месяца и по текущие дни, снег почти не тает. За последнюю неделю в районе ВДНХ он уменьшился всего на 2 см (с 47 до 45 см).
По состоянию на сегодняшний день самые высокие сугробы в Москве отмечаются на юге, в районе МГУ до 51 см, а меньше всего снега - на северо-западе, метеостанция Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии зарегистрировала 40 см.
В Подмосковье больше всего снега на западе: в Можайске 45 см, а меньше всего на севере и юге: в Дмитрове и Серпухове по 37 см.
Такая высота снежного покрова почти в два раза превышает норму. / meteonovosti.ru /
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