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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:43 Воскресенье, 25 марта

  Субботнее утро встретило москвичей малооблачным небом и небольшими морозами. Температура воздуха повсеместно была отрицательная и колебалась от -0.5o на опорной метеостанции города, ВДНХ, до -5.4o на юге Москвы. Осадков нигде не отмечалось. Ветер западного и юго-западного направлений дул со средней скоростью 2-5 м/с, в районе МГУ порывы достигали 7 м/с, в районе ТСХА - 8 м/с, в Шереметьево ветер усиливался до 12 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы, 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 53%. / meteonovosti.ru /
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