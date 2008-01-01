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В Москве весна наступит точно в климатические сроки



ИА "Метеоновости" / 09:38 Воскресенье, 25 марта



Март в этом году не радует теплой погодой. Только небо прояснится, и температура повысится до слабо положительных значений, как снова снег и похолодание. Вот и опять весна отступила. По мере перемещения циклона, который прошел севернее Москвы, снова похолодало в ночное время до умеренного мороза. Но при прояснениях дневная температура сегодня 25 марта уже будет вполне весенней. В Москве по прогнозу +1,+3 градуса. Климатическая норма среднесуточной температуры воздуха возрастает к сегодняшним суткам до -0,3 градуса. К нам неумолимо приближается климатическая весна. Но будет ли она на самом деле, еще вопрос. И, тем не менее, после сегодняшнего похолодания в начале следующей недели можно рассчитывать опять на потепление, причем, довольно существенное, днем +1,+6 градусов. Его принесет очередной североатлантический циклон, который тоже перемещается по северу Европейской территории в направлении к Уралу. Поэтому ждем фактическую весну точно в срок с климатической. 27 марта по прогнозу средняя суточная температура ожидается около 0 градусов: ночью 0,-2 градуса, днем 0,+2 градуса. Но это ненадолго. И в конце месяца опять похолодание до значений температуры, свойственных началу марта. / meteonovosti.ru /



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