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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:59 Воскресенье, 25 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве +1..+3, по области -2..+3 градуса. Ветер юго-западный 3-8, местами порывы до 12 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области распогодится. Однако, значительные колебания атмосферного давления на пониженном фоне в совокупности с неустойчивой геомагнитной обстановкой могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям, страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группе риска, в первую очередь, лица с вегето-сосудистой дистонией, нестабильным собственным давлением, нарушениями мозгового кровообращения и сердечного ритма, а также перенесшие сосудистые катастрофы. Недомогание у них может проявляться в ощущении общей слабости, нехватки воздуха, возникновении одышки, в виде головных и сердечных болей, скачков артериального давления.



Самое важное в этот день поддержание кровяного давления на приемлемом уровне. Для этого нужно пить больше воды, а при необходимости воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными врачом. Принесет пользу прием настоек элеутерококка, лимонника или женьшеня. Облегчит состояние контрастный душ и крепкий продолжительный сон.



Геомагнитный фон 25 марта неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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