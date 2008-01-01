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Новости погоды

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В Крыму дождливая и прохладная погода

ИА "Метеоновости" / 14:25 Суббота, 24 марта

  В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Местами небольшие дожди, мокрый снег, в горах снег. Температура воздуха ночью -3:+2 , днем +4:+9. В начале следующей недели вероятность дождей сохранится, однако днем температура воздуха будет подниматься до +10:+15.

Накануне днем, 23 марта в Крыму прошли небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег и дождь (до 5 мм), ночью 24 марта отмечался небольшой дождь, морось (0,0-0,6 мм). Местами наблюдался туман при видимости 200-500 метров. Ветер северо-восточный днем сильный (15-23 м/с), ночью умеренный (6-14 м/с ), местами сильный (до 15 м/с). Температура воздуха вчера днем (23 марта) +3, +10 градусов, на Ай-Петри +2, в предгорье и Севастополе +10,+15 градусов; ночью 24 марта от 0 до +6. Среднесуточная температура воздуха 23 марта в г.Симферополе составила +3,6o, что на 1,0o выше средней многолетней, - сообщает Крымское УГМС. / meteonovosti.ru /
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