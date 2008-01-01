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Омская область на пути циклонов



ИА "Метеоновости" / 13:16 Суббота, 24 марта



Циклоны с юга России в эти дни, как правило, перемещаются через Западный Казахстан на Омскую область, и погода там часто меняется. На текущей неделе часто шли осадки. Да и, вообще, за вторую декаду марта в Омске выпало почти в три раза больше осадков, чем положено по климату, в сумме 13 мм при норме декады 4,7 мм. 23 марта снова было много осадков, 4 мм, ветер усиливался до 12 м/с.



24 марта Омскую область опять проходит циклон. В южной половине Омской области - небольшие, местами умеренные осадки, ожидается метель при ветре до 24 м/с, гололедные явления, днем 0,-5. В северной половине области с отходом циклона на северо-восток осадки будут идти в виде мокрого снега и снега, возможна метель при ветре до 15 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы, днем -1,-6.



25 марта в Омской области будет сказываться влияние теплых атмосферных фронтов уже следующего циклона. Местами ожидается небольшой снег, в Омской области в отдельных районах порывы до 16 м/сек, температура немного повысится: днем -4, +1 градус. И только 26 марта не так ветрено, в Омске без осадков. Температура еще немного повысится, в пределах области до +3 градусов. / meteonovosti.ru /



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