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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:35 Суббота, 24 марта

  В полдень в Москве прояснило. Температура на главной метеостанции Москвы, ВДНХ приблизилась к нулевой отметке, термометр показал -0,6 градуса. А в центре города, на Балчуге уже оттепель, температура +0,7 градуса.

Тепло и на западных окраинах города. В Тушино и Красногорске +0,3 градуса. Ветер северный и северо-западный, 2-5 м/с. Атмосферное давление осталось пониженным, около 741 мм рт.ст. Относительная влажность уменьшилась 40-60%. / meteonovosti.ru /
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Омдурман		 -34
Хатанга

некомфортное место: Нуук (Готхоб)
комфортное место: Колима

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