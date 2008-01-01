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Зимняя стужа на севере Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:17 Суббота, 24 марта



На Ямале, в Ханты-Мансийском автономном округе и на Таймырском полуострове в эти весенние дни стоит настоящая январская стужа. В Уренгое температура опускалась минувшей ночью (на 24 марта) до -43 градусов. -36,2 градуса было в Лонг-Югане Ханты-Мансийского автономного округа. Отличился морозами и Таймыр. В Хатанге было -40,3 градуса, в Норильске -35,1 градуса. Такая температура не свойственна даже этим суровым местам России, ведь на календаре все же весна. При сравнении с климатом, оказывается, что в конце марта на севере Сибири морозы должны быть примерно на 10 градусов слабее. Холод на север Сибири принес антициклон из районов Арктики. Он встал непреодолимой преградой на пути западных и южных циклонов. Но весна есть весна: И в ближайшее время циклоны предпримут попытку усмирить морозы на севере Сибири. На Ямал ближайшей ночью атмосферный фронт с запада принесет небольшой снег, температура ночью понизится до -22,-27 градусов, местами при прояснениях до -32,-37 градусов, днем будет в основном около -15 градусов, местами до -25.



26 марта ночь будет немного холоднее, местами при прояснениях температура ожидается -35,-40 градусов, днем мороз будет слабеть до -9,-14, местами будет не теплее -19,-24 градусов. 27 марта уже заметное повышение и ночной и дневной температуры, на 10-15 градусов. Ночная температура -19,-24, днем при облачной погоде со снегом и метелью -17,-22, местами до -10 градусов. / meteonovosti.ru /



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