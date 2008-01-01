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На Алтай пришла весна



ИА "Метеоновости" / 11:17 Суббота, 24 марта



Тепло из центральных районов Азии поступает в эти дни на Алтай. В Чемале второй день подряд фиксируются температурные рекорды. 22 марта было 20 градусов, предыдущий абсолютный максимум18,9 градуса был в 2003 году. 23 марта температура повысилась до 21,4 градусов, 21,0 было в 2008 году.



Ненастная погода в субботу, 24 марта на юго-востоке Западной Сибири, в том числе и на Алтае будет связана с циклоном. Ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, в предгорьях Алтайского края усиление осадков, местами гололедные явления, на дорогах сильная гололедица, ветер окрепнет до 12-17 м/с, местами его порывы достигнут 23 м/с, в Алтайском крае до 25-27 м/с, днем +2,+8, в республике Алтай до 16 тепла. В Республике Алтай также сырая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления, на дорогах гололедица, в горах лавиноопасно, ветер местами в порывах достигнет штормовой силы, 20-25 м/с, в высокогорьях почти ураган, до 32 м/с. Но тепло пока останется, днем +10,+15, местами +4..+9 градусов.



В воскресенье, 25 марта на Алтае станет прохладнее, днем +3,+8, местами до +13, небольшие и умеренные осадки, на перевалах поземки и метели, местами порывы ветра до 22 м/сек. / meteonovosti.ru /



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