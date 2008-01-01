

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Весеннее потепление в Прибайкалье и Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 11:07 Суббота, 24 марта



Несмотря на то, что Восточную Сибирь бороздят атмосферные фронты с осадками и резким ветром, температура стала повышаться до весенних значений. Рекордами тепла отметился прошедший день, 23 марта в Иркутске, температура повысилась до 15,4 градуса. Предыдущий "теплый" рекорд дня 13,6 градуса наблюдался в 2003 году.



Погода вокруг Байкала в ближайшее время будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов циклона, который выходит на запад Якутии. Он несет не только влажный, но и теплый воздух, что поддержит весеннее потепление. 24 марта в Иркутской области местами пройдут небольшие и умеренные осадки, в северных районах местами сильные, ветер в порывах будет достигать 22 м/с, в южных районах 12-17 м/с, днем +8,+13 градусов.



В Забайкальском крае местами небольшой мокрый снег, в отдельных районах ветрено, порывы до 12 м/с, и повышение температуры днем до +13,+18. В Бурятии местами небольшой мокрый снег и снег, в отдельных районах порывы ветра достигнут 17 м/с, днем +8,+13, местами до 20 тепла, по северным районам и Прибайкалью при облачности 0,+5. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



